Простым и гениальным рецептом поделилась кулинарный блогер Стелла Дривас, пишет 24 Канал. Приготовленные только из двух основных продуктов – нарезанного лука и сыра пармезан – эти чипсы получаются удивительно вкусными и требуют совсем немного усилий.
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Как приготовить луковые кольца
Список ингредиентов короткий и приятный. Для начала вам понадобится лук, нарезанный очень тонкими кольцами, и измельченный сыр пармезан. Далее все быстро смешивается.
На противень, застеленный пергаментом, выложите пармезан, а сверху на него – один слой луковых колец. Сбрызните оливковым маслом и специями, которые вы любите.
Поставьте противень с луком в духовку и запекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки. Не успеете и глазом моргнуть, как вы уже будете лакомиться хрустящими, золотистыми луковыми чипсами.
Как приготовить луковые кольца: смотрите видео
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