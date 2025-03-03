Простым и гениальным рецептом поделилась кулинарный блогер Стелла Дривас, пишет 24 Канал. Приготовленные только из двух основных продуктов – нарезанного лука и сыра пармезан – эти чипсы получаются удивительно вкусными и требуют совсем немного усилий.

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Как приготовить луковые кольца

Список ингредиентов короткий и приятный. Для начала вам понадобится лук, нарезанный очень тонкими кольцами, и измельченный сыр пармезан. Далее все быстро смешивается.

На противень, застеленный пергаментом, выложите пармезан, а сверху на него – один слой луковых колец. Сбрызните оливковым маслом и специями, которые вы любите.

Поставьте противень с луком в духовку и запекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки. Не успеете и глазом моргнуть, как вы уже будете лакомиться хрустящими, золотистыми луковыми чипсами.

Как приготовить луковые кольца: смотрите видео

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