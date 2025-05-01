Британец был искренне удивлен, когда заглянул в меню местного McDonald's в Японии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что попробовал турист

То, что он увидел, оказалось совершенно непохожим на знакомые позиции из британских ресторанов сети.

Несмотря на то что большинство путешественников старается избегать фастфуда за рубежом, этот раз любопытство победило – и мужчина решил попробовать локальные вариации любимых блюд. Его первое впечатление было положительным.

Упаковка выглядит круто,

– отметил он.

Свое гастрономическое знакомство с японским McDonald's он начал с Gohan Chicken Tatsuta – бургера, в котором вместо классической булки используются рисовые лепешки. Впечатления были смешанные, и оценка – 5 из 10. Следующим стал Baj Teriyaki McBurger, который получил 6 баллов. А вот Roasted Soy Sauce Egg & Bacon Thick Beef Burger серьезно его впечатлил – 8 из 10.



МакДональдз в Японии удивил туриста / Фото Pexels

Настоящим сюрпризом стал Teriyaki Chicken Filet-O. На вид он, по словам мужчины, казался подозрительным – "как смесь курицы с рыбой". Но вкус оказался на удивление приятным. Этому бургеру он без колебаний поставил максимум – 10 из 10.

Из напитков больше всего заинтриговал Matcha Iced Frappe, которого в британском меню нет. Вкус также не разочаровал.

Что касается других позиций, то соусы показались ему интересными и оригинальными, но куриные наггетсы не произвели впечатления. В итоге он оценил японский McDonald's на 7,5 из 10.

McDonald's объявил, что уберет из меню популярный бургер Биг Тейсти. Это вызвало сильную реакцию среди украинцев.