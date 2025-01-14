В Европе расположен единственный в мире McDonald's, который превращается в ночной клуб

McDonald's в основном ассоциируется с семейными ресторанами быстрого обслуживания, где посетители могут спокойно поесть. Однако в венгерском Будапеште расположен один из самых оригинальных заведений этой сети, который превращается в ночной клуб.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun. Каждый вечер в пятницу и субботу в этом заведении выступают диджеи, а также проводятся световые шоу.

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Что известно о McDonald's, который превращается в ночной клуб

McDonald's на железнодорожной станции Ньюгати в Будапеште снова открыл свои двери в сентябре после восьмимесячной реконструкции. Здание имеет уникальный дизайн с большими стеклянными окнами, а внутри установлены светильники, покрытые медью.

Главной особенностью этого заведения является то, что по пятницам и субботам с 22:00 до 04:00 по местному времени он превращается в ночной клуб. Здесь выступают диджеи, а на большие потолки проецируются световые проекции.

Как выглядит McDonald's на станции Ньюгати в Будапеште: смотрите видео

Сначала планировалось, что Nyugati Lounge будет работать только до конца 2024 года, но заведение будет функционировать и в 2025 году. В ночь на 11 января там состоялся очередной диджей-сет.

В издании отметили, что McDonald's на станции Ньюгати открылся впервые в 1990 году, став одним из первых, где появились терминалы самообслуживания, что впоследствии стали стандартом для большинства ресторанов сети в других европейских странах.