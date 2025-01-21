Вы будете поражены: как выглядит единственный в мире McDonald's в самолете

В Новой Зеландии расположен один из самых оригинальных ресторанов McDonald's. Его особенностью является то, что заведение размещено в списанном самолете Douglas DC-3.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. В салоне списанного самолета могут поместиться до 20 человек.

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Что известно о McDonald's в самолете

В 2013 году McDonald's в самолете вошел в список самых крутых ресторанов McDonald's в мире по версии Daily Meal. С тех пор он стал всемирно известным.

Наши местные жители очень гордятся им. Он стал достопримечательностью здесь, в Новой Зеландии,

– рассказала о ресторане владелица необычного McDonald's Эйлин Бирн.

Ресторан расположен в курортном городке Таупо, неподалеку от известного одноименного спящего вулкана, кальдера которого сейчас превратилась в озеро.

Хотя в самом самолете еду не готовят, кухня расположена в соседнем здании. Однако в салоне Douglas DC-3 установлены столики, а посетители могут увидеть оригинальную кабину пилотов, которую сохранили за стеклянными дверями.

McDonald's в самолете / Фото из Instagram

Самолет, украшенный логотипом McDonald's, находится на своем нынешнем месте уже более трех десятилетий.

С 2000 года рестораном управляют Эйлин Бирн и ее муж Дес, а работают по франшизе они еще с 1995 года.

Эйлин отметила, что вместе с мужем обустроила под носом самолета специальную зону для фото в Instagram, чтобы посетители могли делать памятные фотографии.

По ее словам, возле самолета всегда собираются очереди туристов. Он неоднократно появлялся в новостях и тревел-шоу по всему миру.

Как выглядит McDonald`s в самолете: смотрите видео

Бирн также рассказала, что самолет изготовили в Калифорнии в 1943 году, но начал свою работу пассажирским самолетом в Австралии и летал до 1961 года. В конце концов, в 1984 году его списали.

Большинство конструкции самолета осталась без изменений, за исключением демонтированных двигателей и изъятых пассажирских сидений.

Попасть в этот уникальный ресторан можно по лестнице у хвоста самолета, которые ведут от детской площадки.