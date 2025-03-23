Как перестать есть микропластик: ученые призывают людей к борьбе с невидимой угрозой

Ученые находят микропластик во всем теле человека: он есть в вашей печени, крови и даже в мозге, и его почти невозможно избежать. К счастью, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы минимизировать это вредное воздействие на организм.

Исследовательница загрязнения пресной воды и пластика Шерри Мейсон заявила, что микропластик – это кризис общественного здоровья, о котором люди не знают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Ученые находят микропластик во всем теле человека

Шерри Мейсон говорит, что люди могут уменьшить вредное воздействие, признав наличие пластика в своем быту и найдя способы уменьшить его использование.

Хотя ученые не знают много о дальнейших последствиях использования микропластика, однако есть новые доказательства того, что он, безусловно, не является полезным.

Существует по меньшей мере 5 способов, чтобы уменьшить шансы попадания микропластика в организм во время питания.

Нужно отказаться от бутилированной воды

Из-за употребления бутилированной воды в организм могут попасть тысячи микроскопических кусочков пластика. По словам Шерри Мейсон, вода в бутылках является самым большим источником воздействия микропластика на организм.

Исследователи обнаружили, что в среднем литр бутилированной воды содержит около 240 000 частиц пластика, большинство из которых – нанопластик.



Почему лучше пить воду из-под крана / Фото iStock

Переход от бутилированной к фильтрованной водопроводной воде может уменьшить потребление микропластика. Микропластик также можно найти в водопроводной воде, но в меньших количествах.

Кипячение и фильтрование воды может помочь удалить до 90% пластиковых частиц в питьевой воде, но эксперты предупреждают, что это также может увеличить вымывание токсичных химикатов в воду.

Избегайте пластиковых контейнеров для продуктов питания

Использование пластика часто является неизбежным, но существует много способов уменьшить взаимодействие продуктов питания с пластиком, и это касается также пластиковых контейнеров для хранения.

Эксперты призывают людей заменить пищу, которая поставляется в пластиковых контейнерах, на альтернативные продукты.



Избегайте пластиковых контейнеров / Фото iStock

Картонные коробки из-под консервированной пищи и напитков – еще один путь пластикового загрязнения для человека. Банки часто выстланы пластиком, который может выделять микропластик и вымывать вредные химические вещества.

Используйте стекло в микроволновке

Одно исследование показало, что во время разогрева пищи в пластиковых контейнерах и многоразовых пакетах для еды в микроволновой печи всего за три минуты может высвободиться более 4 миллионов микропластиковых и 2 миллиарда нанопластиковых частиц на квадратный сантиметр.



Используйте стекло в микроволновке / Фото iStock

Избегайте продуктов с высокой степенью переработки

Продукты с высокой степенью переработки содержат значительно больше микропластика, чем продукты с минимальной степенью переработки.

Одно исследование обнаружило микропластик во всех 16 белковых продуктах, которые исследователи взяли на пробу. Из всех протестированных продуктов креветки в панировке имели самую высокую концентрацию пластиковых частиц.

Высокообработанные куриные наггетсы содержали в 30 раз больше микропластика на грамм, чем куриные грудки.



Наггетсы / Фото iStock

Микропластик также может скрываться в вашем шкафчике со специями. Одно исследование 2023 года выявило большое количество пластика в соли. В исследовании было проанализировано семь видов соли, включая кухонную, морскую и гималайскую розовую соль.

Каждая соль содержала определенное количество микропластика, но грубая гималайская розовая соль и черная соль имели самую высокую концентрацию микропластиковых фрагментов. Самую низкую – в йодированной соли.

Откажитесь от пластиковых чайных пакетиков

Нейлоновые чайные пакетики, изготовлены из пластика, могут выделять более 11 миллиардов микропластиковых и 3 миллиарда нанопластиковых частиц в одном пакетике.

Заваривание листового чая – один из способов избежать проблем, связанных с пластиковыми пакетиками.



Откажитесь от пластиковых чайных пакетиков / Фото iStock

А чайные пакетики, изготовленные из целлюлозы, биологически разлагаемого материала,, гораздо безопаснее пластика и имеют дополнительное преимущество – они помогают чаю поглощать другие вредные материалы, такие как тяжелые металлы.