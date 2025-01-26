Сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert. Новейший метод позволяет решить несколько глобальных проблем одновременно.

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Какие экологические проблемы может решить кофейная гуща

Инженер университета RMIT Раджив Ройчанд отмечает, что утилизация органических отходов является экологической проблемой, поскольку во время этого процесса выделяются значительные объемы парниковых газов, в частности метана и углекислого газа, которые способствуют изменению климата.

Кроме того, из-за бурного строительного рынка во всем мире, спрос на ресурсоемкий бетон продолжает расти, что становится причиной других экологических проблем.

Непрерывная добыча природного песка во всем мире, который обычно берется из русел и берегов рек, для удовлетворения потребностей быстро растущей строительной отрасли,, оказывает большое влияние на окружающую среду,

– озвучивает проблему другой инженер RMIT Джи Ли.

Длительные и серьезные проблемы с устойчивым снабжением песка, обусловлены ограниченностью его ресурсов и негативным влиянием добычи на окружающую среду, существуют уже много лет. Поэтому идея ученых по использованию кофейной гущи не только будет способствовать уменьшению количества органических отходов на свалках, но и поможет сохранить природные ресурсы, в частности песок.

Кофейная гуща / Фото Unsplash

Однако кофейную гущу нельзя добавлять сразу в бетон, поскольку она содержит химикаты, которые ослабляют прочность материала. Чтобы избежать этого, ученые нагрели отходы кофе до более 350 градусов по Цельсию, лишая их кислорода.

Такой процесс называется пиролизом. В его результате органические молекулы расщепляются, образуя пористый, богатый углеродом древесный уголь, известный как биоуголь. Этот биоуголь способен формировать связи с цементной матрицей и таким образом встраиваться в нее.

Ройчанд и его команда также испытали пиролиз кофейной гущи при 500 градусов по Цельсию, однако биоуголь, полученный при такой температуре, оказался менее прочным.

Что ученые хотят еще исследовать

Ученые отмечают, что им еще нужно оценить долговечность полученного цементного материала. Сейчас они проводят испытания, исследуя, как гибридная смесь из кофейной гущи и цемента ведет себя под воздействием замораживания и оттаивания, водопоглощения, истирания и других нагрузок.

Исследователи тестируют полученный цемент на прочность / Фото Pexels

Кроме того, команда занимается разработкой биоугля из других видов органических отходов, в частности древесины, пищевых остатков и сельскохозяйственных отходов.

"Наши исследования находятся на ранних стадиях, но эти захватывающие открытия предлагают инновационный способ значительно уменьшить количество органических отходов, которые отправляются на свалку", – заявил инженер RMIT Шеннон Килмартин-Линч.