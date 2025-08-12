Бытует мнение, что если есть их каждый день, то повысится уровень холестерина, однако на самом деле все не совсем так. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Еаtingwell.

Вредно ли есть яйца ежедневно?

Чаще всего проблема заключается именно в продуктах. с которыми их сочетают. Речь идет о сырах, колбасе и других. Для того, чтобы определить истинное влияние яиц на организм человека, ученые провели исследование.

В нем принял участие 61 человек. Они испытали на себе три разных подхода к употреблению яиц на завтрак. Показательно, что уровень холестерина не повысился у группы, которая употребляла по два яйца в неделю, однако без лишних жиров в рационе.



Проблема не в употреблении яиц / Фото Pexels

Одна из групп ела всего одно яйцо в неделю, а другая вообще не ела их, однако они употребляли другие продукты с насыщенными жирами. Это подтверждает тезис о том, что проблема не в самих яйцах, а именно в продуктах, с которыми их сочетают.

В то же время также другие вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Например, у группы, которая употребляла яйца, уменьшилось количество "хорошего" холестерина.

Споры о вреде ежедневного употребления яиц продолжаются уже довольно долго, поэтому ученые продолжают изучать этот вопрос.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

