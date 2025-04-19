Кофе может влиять на физическую активность, поэтому нужно разобраться, пить ли его перед тренировкой, или после. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Real Simple.

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Стоит ли пить перед тренировкой

Кофе перед занятиями спортом может стать настоящим катализатором вашей энергии. Кофеин, главное вещество напитка, стимулирует центральную нервную систему, ускоряет обмен веществ, повышает выносливость и помогает лучше сосредоточиться.

Употребление кофе перед тренировкой способствует высвобождению адреналина, что усиливает физическую производительность, уменьшает чувство усталости и улучшает кровообращение. Это обеспечивает лучшую подачу кислорода к мышцам и помогает организму эффективнее сжигать калории. К тому же кофе может повысить уровень концентрации, что особенно важно во время интенсивных или технически сложных тренировок.



Важно употреблять кофе в правильное время / Фото Pexels

Однако кофе не всегда уместен. Если вы тренируетесь в вечернее время, кофеин может негативно повлиять на качество сна. В таком случае стоит выбрать более мягкие природные стимуляторы, например свекольный сок или экстракт маки.

Чтобы получить максимальный эффект, специалисты советуют пить кофе за 40–60 минут до тренировки. Именно столько времени нужно, чтобы кофеин начал действовать в полной мере. Рекомендуемая доза кофеина зависит от веса человека, но обычно равна одной-двум чашкам фильтрованного кофе.

Стоит ли пить его после тренировки

После тренировки кофе уже не имеет такого выразительного стимулирующего эффекта, однако может мягко улучшить настроение, помочь справиться с мышечной усталостью и способствовать восстановлению энергии, особенно если совместить его с перекусом, содержащий белки и углеводы.

В то же время, если вам регулярно нужна доза кофеина после тренировки, чтобы просто не "свалиться с ног", это может быть тревожным сигналом. Такая зависимость часто свидетельствует о хронической усталости, недостаток сна или неправильное питание.

Для приготовления насыщенного кофе рекомендуется метод pour-over, который включает медленное наливание горячей воды на молотый кофе с высоты.