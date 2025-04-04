Вместо кофе с утра: ученые нашли неожиданно альтернативу напитку

Пить кофе утром – это один из тех ритуалов, которые присущи многим людям. В то же время кофе также можно заменить.

Журналисты обратили внимание на альтернативу утреннему кофе – яблоко, ссылаясь на исследование американских ученых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sozcu.

Смотрите также Этот ингредиент изменит ваше представление о яичнице: как идеально пожарить яйца

Почему это хорошая замена

Согласно ему, потребление яблока после сна может предоставить организму не меньше энергии, чем кофе, а иногда даже больше.

Несмотря на то, что в яблоке нет кофеина, природный сахар в составе плода способствует активизации организма. Витамины, фруктоза, антиоксиданты и пищевые волокна помогают не только проснуться, но и улучшить общее состояние здоровья.



Яблоко может стать альтернативой для утреннего кофе / Фото Pexels

Кроме того, яблоко имеет еще одно преимущество – оно не вызывает пожелтение зубов, чего не скажешь о кофе. И хотя многие выбирают кофе как способ борьбы с сонливостью, чрезмерное его потребление может, наоборот, вызвать усталость.

Таким образом, яблоко является не только полезной, но и безопасной альтернативой кофе для утреннего пробуждения.

Стоматолог Анна Петерсон предупредила, что добавление сахара в чай и кофе наносит значительный вред зубам. Рекомендуется пить горячие напитки без сахара, чтобы избежать разрушительного воздействия на зубы.