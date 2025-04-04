Вместо кофе с утра: ученые нашли неожиданно альтернативу напитку
- Яблоки могут обеспечить столько же или больше энергии, чем кофе, благодаря природному сахару, витаминам, фруктозе, антиоксидантам и пищевым волокнам.
- Яблоки являются более безопасной альтернативой, поскольку не вызывают пожелтение зубов и не вызывают усталость, как это может быть с кофе при чрезмерном потреблении.
Пить кофе утром – это один из тех ритуалов, которые присущи многим людям. В то же время кофе также можно заменить.
Журналисты обратили внимание на альтернативу утреннему кофе – яблоко, ссылаясь на исследование американских ученых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sozcu.
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Почему это хорошая замена
Согласно ему, потребление яблока после сна может предоставить организму не меньше энергии, чем кофе, а иногда даже больше.
Несмотря на то, что в яблоке нет кофеина, природный сахар в составе плода способствует активизации организма. Витамины, фруктоза, антиоксиданты и пищевые волокна помогают не только проснуться, но и улучшить общее состояние здоровья.
Яблоко может стать альтернативой для утреннего кофе / Фото Pexels
Кроме того, яблоко имеет еще одно преимущество – оно не вызывает пожелтение зубов, чего не скажешь о кофе. И хотя многие выбирают кофе как способ борьбы с сонливостью, чрезмерное его потребление может, наоборот, вызвать усталость.
Таким образом, яблоко является не только полезной, но и безопасной альтернативой кофе для утреннего пробуждения.
Стоматолог Анна Петерсон предупредила, что добавление сахара в чай и кофе наносит значительный вред зубам. Рекомендуется пить горячие напитки без сахара, чтобы избежать разрушительного воздействия на зубы.