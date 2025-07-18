Психолог Марк Треверс считает, что это может иметь влияние на психологическое состояние человека. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Почему не стоит пропускать завтрак?

Привычки человека в питании могут иметь более глубокое влияние, чем мы себе представляем. в частности, пропуск завтрака может истощать. говорится не о физической усталости из-за недостаточного количества энергии, а о моральном истощении, отсутствие концентрации и другие психологические проблемы.

Исследователи даже считают, что симптомы депрессивного расстройства ярче проявляются у тех, кто пренебрегает завтраком. Нездоровые пищевые привычки могут быть причиной подавленности и грусти, а также тревожности.

Такая простая вещь, как завтрак, может помочь стабилизировать не только вашу энергию, но и ваше внутреннее ощущение контроля,

– объяснил Треверс.

Кроме этого, те, кто не завтракает утром, чаще отвлекаются и вообще им сложнее сконцентрироваться. внимание рассеивается. Поэтому и выполнять даже самые простые задачи очень сложно.



Наличие или отсутствие завтрака влияет на эмоциональное состояние / Фото Pexels

Также отсутствие завтрака может влиять на способность к контролю собственных эмоций. Ученые исследовали, что те, кто предпочитает завтрак, контролируют себя лучше и в целом могут отслеживать свое состояние и регулировать его вовремя. Это можно объяснить, как способность обдумывать реакцию перед тем, как выдать ее.

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К слову, водный баланс также очень важен для функционирования человеческого организма. Нужно пить достаточное количество воды, однако много жидкости тоже может вредить. Потребность в воде варьируется в зависимости от возраста, пола, активности и климата, с рекомендованными 15,5 стаканами для мужчин и 11,5 для женщин.