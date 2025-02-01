Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Нужно ли избегать кофе после пробуждения

Исследовательница кофеина из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета Мэрилин Корнелис объясняет, что кофеин действует, блокируя рецепторы аденозина – вещества, которое вызывает сонливость.

По словам Майкла Гранднера, директора программы исследований сна в Университете Аризоны, стимулирующий эффект ощущается через 20 – 30 минут после употребления кофе.

Каждый реагирует на кофеин по-разному, поэтому не существует универсального решения относительно времени его употребления,

– подчеркивает доктор Корнелис.

Она добавила, что некоторым достаточно всего одного утреннего кофе на весь день, в то время, как другие могут нуждаться в дополнительной дозе через несколько часов.

Кофе / Фото Unsplash

Нейробиолог армии США Эллисон Брагер заметил, что для многих профессий, в частности военных, пожарных и хирургов, отложение утреннего кофе может быть даже опасным. Исследования показывают, что кофеин способствует улучшению умственной остроты и физической работоспособности.

Эксперты также опровергли миф о том, что утреннее употребление кофе нарушает естественный процесс пробуждения организуму. Исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляют кофеин, он почти не влияет на утренние уровни кортизола.

Ученые советуют лишь избегать употребления кофеина за 6 – 8 часов до сна, а при наличии проблем с засыпанием – за 8 – 12 часов. Если же есть потребность в кофеине в течение всего дня, стоит обратиться к специалисту по сну, поскольку это может свидетельствовать о расслаблениях сна, например бессонница или апноэ.

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