Ученые опровергли популярный миф об утреннем кофе

Исследователи влияния кофеина на организм человека опровергли популярный в социальных сетях совет избегать кофе в течение 90 – 120 минут после пробуждения. Эксперты отмечают, что хотя откладывание утреннего кофе может иметь некоторые преимущества, научных доказательств, подтверждающих эту теорию, недостаточно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Нужно ли избегать кофе после пробуждения

Исследовательница кофеина из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета Мэрилин Корнелис объясняет, что кофеин действует, блокируя рецепторы аденозина – вещества, которое вызывает сонливость.

По словам Майкла Гранднера, директора программы исследований сна в Университете Аризоны, стимулирующий эффект ощущается через 20 – 30 минут после употребления кофе.

Каждый реагирует на кофеин по-разному, поэтому не существует универсального решения относительно времени его употребления,

– подчеркивает доктор Корнелис.

Она добавила, что некоторым достаточно всего одного утреннего кофе на весь день, в то время, как другие могут нуждаться в дополнительной дозе через несколько часов.

Кофе / Фото Unsplash

Нейробиолог армии США Эллисон Брагер заметил, что для многих профессий, в частности военных, пожарных и хирургов, отложение утреннего кофе может быть даже опасным. Исследования показывают, что кофеин способствует улучшению умственной остроты и физической работоспособности.

Эксперты также опровергли миф о том, что утреннее употребление кофе нарушает естественный процесс пробуждения организуму. Исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляют кофеин, он почти не влияет на утренние уровни кортизола.

Ученые советуют лишь избегать употребления кофеина за 6 – 8 часов до сна, а при наличии проблем с засыпанием – за 8 – 12 часов. Если же есть потребность в кофеине в течение всего дня, стоит обратиться к специалисту по сну, поскольку это может свидетельствовать о расслаблениях сна, например бессонница или апноэ.

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