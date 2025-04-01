Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Нади Дорофеевой в Telegram.
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Какие любимые десерты Нади Дорофеевой
Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала свой список любимых десертов в Киеве.
В ее "сладкую" подборку вошли:
- Сингапурский чизкейк в "Китайском Привете" (Подол).
Этот десерт просто вау,
– описала десерт Дорофеева.
Сингапурский чизкейк / Фото Нади Дорофеевой
- Три молока в Milk Bar. По словам певицы, это ее "любимая классика".
Три молока / Фото Нади Дорофеевой
- Банановый кейк в "Намелаке".
"Идеальный выбор, когда хочется чего-то очень сладкого и праздничного", – отмечает Дорофеева.
Банановый кейк / Фото Нади Дорофеевой
- Постный вишневый пирог в Bakehouse (Goodwine). По словам певицы, это нежный десерт с идеальным балансом вкусов.
Постный вишневый пирог / Фото Нади Дорофеевой
- Кроклер фундук сгущенное молоко в "Завертайло". Дорофеева отметила, что это ее недавнее открытие, которое ей очень понравилось.
Кроклер фундук сгущенное молоко / Фото Нади Дорофеевой
К слову, оказалось, что любимая закуска процессы Уэльской Кейт Мидлтон – оливки. Любовь к этому продукту у нее появилась еще в детстве.