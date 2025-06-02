Что ест Николь Кидман: звезда поделилась рецептом любимого сэндвича из трех ингредиентов

Известная актриса Николь Кидман в 57 лет продолжает удивлять молодым видом и изящной фигурой. Оказывается, среди ее гастрономических предпочтений вовсе не сложные диетические блюда, а простой сэндвич, который можно сделать дома за считанные минуты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Позднего шоу со Стивеном Колбертом".

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Какое любимое блюдо Николь Кидман

Кидман рассказала о своем любимом сэндвиче – классический сырно-помидорный тост. Это блюдо поражает простотой, ведь для него нужно всего три ингредиента: хлеб, сыр и помидоры. В Великобритании и Австралии, откуда родом актриса, такой сэндвич известен как "toastie".

Кроме него, Кидман также упомянула о другом любимом варианте – "салатный сэндвич", в который входят свекла, помидоры, листья салата и лук, выложенные на белом хлебе. Однако именно сырно-помидорный тост остается ее фаворитом.

Николь Кидман / Фото из Instagram

Однако актриса не уточнила, какой именно сыр выбирает для сэндвича, но классические варианты включают американский сыр или чеддер. Для более насыщенного вкуса подойдут такие сыры, как Грюйер, Гауда, хаварти или Бри.

Блюдо легко приготовить дома. Достаточно обжарить сэндвич на сковороде с маслом, майонезом или оливковым маслом до золотистой корочки.

Какой продуктов избегает знаменитость

Актриса придерживается здорового образа жизни и питания, хотя не является строгой веганкой или вегетарианкой.

Она не полностью исключает мясо из своего рациона, однако предпочитает большое количество овощей, фруктов, морепродуктов, а также иногда употребляет курятину.

Кидман не является веганкой или вегетарианкой / Фото из Instagram

Во время съемок или подготовки к ролям Кидман придерживается специальных диет, иногда – с ограничением на глютен, сахар или молочные продукты.

Она также старается избегать вредной пищи, в частности фастфуда, продуктов с чрезмерным количеством сахара, глютена и молочных продуктов.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что ест Марго Робби на завтрак. Он также состоит из трех ингредиентов и его легко приготовить дома.