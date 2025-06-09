Диетолог Энн Э. Редвайн объясняет, что исключение желтка из рациона лишает организм значительной части важных питательных веществ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на UTPhysician.

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Почему так лучше

Она отмечает, что единственным основанием для употребления только белков может быть личная неприязнь ко вкусу желтка, но точно не забота о здоровье.

Желток является основным источником витаминов A, D, E, K, а также витаминов группы B, кальция, цинка, железа и особенно холина – важного для мозга и нервной системы. Кроме того, он содержит лютеин, который поддерживает здоровье глаз. Из белка же организм получает главным образом только протеин и воду, тогда как в желтке сосредоточены все жирорастворимые витамины и нутриенты, которые просто нельзя заменить добавками без потери биодоступности.



Желток также полезен для здоровья / Фото Pexels

Самый распространенный страх – это холестерин. Многие люди до сих пор считают, что яйца вредят сердцу, однако исследования последних лет показали: потребление яиц не имеет значительного влияния на уровень "плохого" холестерина в крови.

Более того, фосфолипид лецитин, который содержится в желтке, даже снижает всасывание холестерина в кишечнике. Это значит, что бояться двух яиц в день – не только лишнее, но и вред для полноценного рациона.

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Вместо масла для приготовления яичницы рекомендуется использовать горячий мясной бульон, что улучшает текстуру и аромат блюда.