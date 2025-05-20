Зубная паста со вкусом борща: украинский бренд удивил аудиторию

Существует очень много необычных вещей с необычными вкусами. В то же время зубная паста, которая на вкус как борщ действительно впечатляет.

Украинский бренд зубной пасты Splash презентовал новую линейку, которая уже вызвала ажиотаж – пасту со вкусом борща. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой в пресс-службе компании.

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Что известно о продукте

Продукт уже доступен в продаже, и компания не скрывает: это сочетание юмора, национальной идентичности и желание отойти от шаблонных мятных вкусов.

В Splash объяснили, что идея возникла как ответ на усталость от стандартного "ледяного" ассортимента. Они решили создать что-то, что будет действительно близким украинцам.

Если что-то и способно улучшить настроение утром – то это борщ,

– комментируют в компании.

Новинка сохраняет только вкус и аромат борща, без реальной свеклы в составе.

Производитель позиционирует продукт не только как способ начать день с улыбкой, но и как часть культурного кода. Это, по их словам, "теплая шутка со смыслом", которая демонстрирует, что даже рутинная забота о себе может быть веселой и неожиданной.

Паста со вкусом борща – пример того, как можно объединить бытовую привычку, национальную символику и маркетинговую креативность в одном тюбике.

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