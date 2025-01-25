Централизованная система очистки воды выполняет свою работу, но водопроводная вода часто содержит примеси, которые портят ее вкус и запах, однако существуют простые методы, которые помогут очистить воду. Об этом пишет 24 Канал.

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Как улучшить качество воды

Для этого понадобятся только обычные подручные средства.

Возьмите чистую стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Убедитесь, что посуда хорошо вымыта и не имеет посторонних запахов. Налейте в емкость воду, оставив 5 сантиметров до края.

Дайте воде отстояться в течение 20 минут. После этого добавьте два очищенных зубчика чеснока и три таблетки активированного угля. Чеснок поможет нейтрализовать бактерии благодаря своим природным антисептическим свойствам, а активированный уголь эффективно впитывает примеси и неприятные запахи.



Воду можно очистить в домашних условиях / Pexels

Оставьте воду настаиваться на 6 часов, накрыв емкость марлей для доступа воздуха. После этого процедите ее через несколько слоев марли, чтобы устранить остатки угля и чеснока. Перелейте очищенную воду в стеклянную посуду с герметичной крышкой.

Такую воду можно хранить до 48 часов в прохладном и темном месте. Она пригодна для питья, приготовления горячих напитков или блюд. Если вода не будет использована в течение двух суток, ее лучше вылить, ведь вкусовые свойства могут измениться.