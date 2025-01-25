Понадобится чеснок и активированный уголь: как улучшить качество воды без фильтра

Часто воду нужно дополнительно очистить для того, чтобы она стала пригодной для питья. Сделать это можно даже без специальных фильтров.

Централизованная система очистки воды выполняет свою работу, но водопроводная вода часто содержит примеси, которые портят ее вкус и запах, однако существуют простые методы, которые помогут очистить воду. Об этом пишет 24 Канал.

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Как улучшить качество воды

Для этого понадобятся только обычные подручные средства.

Возьмите чистую стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Убедитесь, что посуда хорошо вымыта и не имеет посторонних запахов. Налейте в емкость воду, оставив 5 сантиметров до края.

Дайте воде отстояться в течение 20 минут. После этого добавьте два очищенных зубчика чеснока и три таблетки активированного угля. Чеснок поможет нейтрализовать бактерии благодаря своим природным антисептическим свойствам, а активированный уголь эффективно впитывает примеси и неприятные запахи.



Воду можно очистить в домашних условиях / Pexels

Оставьте воду настаиваться на 6 часов, накрыв емкость марлей для доступа воздуха. После этого процедите ее через несколько слоев марли, чтобы устранить остатки угля и чеснока. Перелейте очищенную воду в стеклянную посуду с герметичной крышкой.

Такую воду можно хранить до 48 часов в прохладном и темном месте. Она пригодна для питья, приготовления горячих напитков или блюд. Если вода не будет использована в течение двух суток, ее лучше вылить, ведь вкусовые свойства могут измениться.