Почему Клопотенко запретил лимоны в своем ресторане и чем их заменили

Лимон является важным в кулинарии. В частности лимонный сок добавляют во многие блюда для улучшения вкуса. Кислые ноты цитруса иногда меняют вкус блюда. Однако в ресторане повара Евгения Клопотенко лимоны запрещены.

Вместо лимона повара ресторана "100 лет назад вперед" используют альтернативные варианты. Почему так и на что заменили лимон – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Евгения Клопотенко.

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Почему запрещен лимон и что используют вместо него

Евгений Клопотенко объясняет запрет лимонов концепцией заведения "100 лет назад вперед", ведь ресторан в своих блюдах старается использовать исключительно украинские продукты. А лимон хоть и привычный для нас, однако в Украине не растет.

Поэтому для той самой кислинки в блюдах вместо лимонного сока в ресторане делают свою "приправу". Щавель перебивают с водой в блендере и добавляют туда яблочный уксус. Полученную смесь отцеживают через марлю.

Как по мне, то в заведениях делать альтернативы – это очень прикольно. Именно за это очень много заведений люди любят и в них ходят. И именно этому должны учить в профтехах,

– говорит Клопотенко.

Как в ресторане Клопотенко заменили лимоны: смотрите видео

Евгений Клопотенко сейчас реализует программу изменения обучения в профессионально-технических учебных заведениях. Это проект, создан в рамках инициативы по повышению квалификации и переквалификации в пределах профтехобразования при поддержке Министерства образования, правительства Швейцарии и ОО "Культ Фуд".