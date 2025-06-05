Недавнее исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Heliyon, ставит под сомнение привычное представление о том, что главным источником нашей утренней энергии является кофеин. Об этом пишет 24 Канал.

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Что показало исследование

Ученые провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором сравнивали физиологические и психологические реакции людей после употребления обычного кофе и кофе без кофеина. Участниками были 20 студентов, которые регулярно потребляют от одной до трех чашек кофе в день. Половина из них получила напиток с кофеином, другая – без, и все напитки имели одинаковый вкус и вид.



На самом деле бодрит не только кофеин / Фото Pexels

Результаты оказались неожиданными: обе группы испытали подобные изменения – повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Не было существенной разницы между теми, кто употреблял кофеин, и теми, кто потреблял плацебо. Это наталкивает на мысль, что значительная часть того, что мы воспринимаем как "энергетический эффект" кофе, связана не только с его химическим составом, а с самим ритуалом: аромат, тепло чашки, ассоциация с пробуждением и настроением.

У постоянных потребителей кофе могут возникать условные рефлексы – то есть организм сам запускает ответную реакцию лишь из-за самого факта употребления напитка.

На фоне роста популярности кофе без кофеина эти выводы особенно интересны. Они подтверждают, что сила привычки, эмоциональная привязанность к утреннему ритуалу и контекст, в котором употребляется кофе, могут быть не менее важными, чем само вещество.

Ранее рассказывали, что каждый тип чая имеет свою оптимальную температуру заваривания: зеленый чай – 77 градусов, черный чай – 93 градуса, травяные настои – до 100 градусов.