Почему фольга имеет матовую и глянцевую стороны: в чем разница

Фольгу часто используют в кулинарии для приготовления различных блюд. При этом у нее есть две стороны: матовая и глянцевая, которые выполняют разные функции.

Многие заворачивают продукты в фольгу, не задумываясь, какая именно сторона – блестящая или матовая – должна быть обращена к пище. Но эта деталь, что кажется мелочью, на самом деле может повлиять на результат приготовления, пишет 24 Канал со ссылкой на sizovasofiaa.

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В чем разница

Секрет кроется в производстве самой фольги. Ее двусторонность – не дело дизайна и не маркетинговая выдумка. Все гораздо проще: на завершающем этапе производства алюминиевые ленты прокатывают между валами. Чтобы избежать разрыва тонкого материала, одновременно обрабатывают две ленты, сложенные вместе.

Та, что касается вала, становится гладкой и блестящей, а внутренняя – более шероховатой, матовой. Это чисто технологический процесс, а не попытка придать фольге какую-то "специальную функцию".

Однако разница между этими двумя сторонами все же имеет практическое значение, особенно на кухне. И оно связано с теплопроводностью: глянцевая поверхность лучше отражает тепло, тогда как матовая – наоборот, его поглощает. Поэтому если вы заворачиваете еду блестящей стороной внутрь, тепло проникает быстрее, и блюдо готовится более равномерно.



Сторона фольги имеет значение / Фото Pexels

Этот нюанс особенно важен при запекании в духовке или приготовлении на открытом огне. Кажется, простая фольга, а сколько в ней интересного – и полезного, если знать, как правильно ее использовать.

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