Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

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Как украинцы использовали арбузы 300 лет назад?

Алферов рассказал, что еще в 13 – 14 веках арбузы появились на территории средневековой Руси. Их завезли из Европы, куда ягоду привезли крестоносцы.

Арбуз / Фото Unsplash

Однако первые украинские арбузы, которые выращивали, в частности, на Полесье и даже под Киевом, не были такими сладкими, как мы привыкли сегодня. Именно поэтому их не ели. Зато арбузы использовали как ароматизаторы.

Их разрезали и клали на стол для того, чтобы шел аромат во время банкетов,

– рассказал историк.

Лишь впоследствии, когда научились выращивать по-настоящему сладкие сорта, арбузы начали есть.

К слову, 100 лет назад тарелка борща обходилась украинцам в 8 гривен 28 шагов. Это эквивалентно примерно 300 – 400 гривнам по современным меркам.