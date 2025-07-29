Их не ели: зачем украинцы на самом деле выращивали арбузы 300 лет назад
- 300 лет назад украинцы выращивали арбузы, но не ели.
- Интересно, что их ставили на стол во время банкетов, но выполняли они интересную функцию.
Украинцы 300 лет назад выращивали арбузы, но не ели их. Зато эти ягоды использовали несколько необычным способом.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
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Как украинцы использовали арбузы 300 лет назад?
Алферов рассказал, что еще в 13 – 14 веках арбузы появились на территории средневековой Руси. Их завезли из Европы, куда ягоду привезли крестоносцы.
Арбуз / Фото Unsplash
Однако первые украинские арбузы, которые выращивали, в частности, на Полесье и даже под Киевом, не были такими сладкими, как мы привыкли сегодня. Именно поэтому их не ели. Зато арбузы использовали как ароматизаторы.
Их разрезали и клали на стол для того, чтобы шел аромат во время банкетов,
– рассказал историк.
Лишь впоследствии, когда научились выращивать по-настоящему сладкие сорта, арбузы начали есть.
К слову, 100 лет назад тарелка борща обходилась украинцам в 8 гривен 28 шагов. Это эквивалентно примерно 300 – 400 гривнам по современным меркам.