Британка Элли, которая уже 7 лет живет в Украине, объяснила, почему именно украинская еда нравится ей больше британской. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью на канале Марички Падалко.

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В чем секрет украинской кухни

Британка сразу отметила, что еда в Украине невероятная.

Когда моя мама приезжала к нам, она попробовала украинские помидоры. У нас, в Бессарабии. Они были, пожалуй, самые вкусные в мире. По возвращении она искала что-то подобное, покупала самые дорогие помидоры в Англии, ездила на местные фермы, брала органику. Все лучшее, но ни одни не имели такого вкуса,

– объяснила она.

Британка, что 7 лет живет в Украине: смотрите видео

Похожая ситуация случилась с ее сестрой. Как-то во время своего визита она сказала, что морковь вкусная. Элли заметила, что даже не замечала этого, потому что для нее это – просто морковь.

Если сравнить, вкус овощей здесь совсем другой. Это, пожалуй, главная причина, почему вся еда в Украине такая вкусная. Просто все ингредиенты уже очень качественные,

– добавила британка.

Она также поделилась, что умеет готовить борщ. По ее словам, это одно из тех блюд, которые она готовит регулярно.

К слову, ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко запретил лимоны в своем ресторане, заменив их на местные продукты, такие как смесь щавеля с водой и яблочным уксусом.