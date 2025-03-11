Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @olesya_on в TikTok.

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Как появились большинство цитрусовых фруктов

Автор видео рассказывает, что апельсины и лимоны – это не дикие фрукты, а результат селекции. В природе существовали только четыре "оригинальных" цитруса: помело, цитрон, мандарин и кафрский лайм.

Тысячи лет назад китайские селекционеры начали экспериментировать со скрещиванием этих фруктов, что в итоге привело к появлению апельсинов, лимонов и других знакомых нам цитрусовых.

Большинство цитрусовых является результатом селекции / Фото Unsplash

Интересно, что без этих экспериментов история могла бы пойти совсем другим путем. Апельсины и лимоны помогли человечеству преодолеть цингу – опасную болезнь, которая поражала моряков во время длительных путешествий.

Без цитрусовых длительные морские экспедиции были бы смертельно опасными, что могло бы повлиять даже на великие географические открытия.