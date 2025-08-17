Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

От какой пищи отказываются представители поколения Z?

Недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от определенных традиционных продуктов.

Продукты

Зумеры начали отказываться от традиционных продуктов / Фото Shutterstock

В рамках исследования было опрошено 2 000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти респондентов заявили, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.

Топ-10 продуктов, которые игнорирует поколение Z:

  • Печень (35%). Возглавляет рейтинг, более трети молодых людей отказывается от нее.
  • Сыр с голубой плесенью (32%). Почти треть опрошенных не хочет его есть.
  • Анчоусы (30%). Вне меню для значительного количества представителей поколения Z.
  • Кровяная колбаса (29%). Почти треть респондентов избегает этого продукта.
  • Креветки (26%). Четверть молодежи отказывается от морепродуктов.
  • Утка (25%). Каждый четвертый представитель поколения Z не включает ее в свой рацион.
  • Тофу (23%). Этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных.
  • Грибы (23%). Такая же доля респондентов их избегает.
  • Оливки (23%). Также не пользуются популярностью среди молодежи.
  • Сыр на растительной основе (21%). Пятая часть респондентов не готова его попробовать.

