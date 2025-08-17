Новый опрос показал, что в Великобритании некоторые продукты могут исчезнуть из рациона. Все из-за того, что молодежь массово отказывается их употреблять.

От какой пищи отказываются представители поколения Z?

Недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от определенных традиционных продуктов.

В рамках исследования было опрошено 2 000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти респондентов заявили, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.

Топ-10 продуктов, которые игнорирует поколение Z:

Печень (35%) . Возглавляет рейтинг, более трети молодых людей отказывается от нее.

. Возглавляет рейтинг, более трети молодых людей отказывается от нее. Сыр с голубой плесенью (32%) . Почти треть опрошенных не хочет его есть.

. Почти треть опрошенных не хочет его есть. Анчоусы (30%) . Вне меню для значительного количества представителей поколения Z.

. Вне меню для значительного количества представителей поколения Z. Кровяная колбаса (29%) . Почти треть респондентов избегает этого продукта.

. Почти треть респондентов избегает этого продукта. Креветки (26%) . Четверть молодежи отказывается от морепродуктов.

. Четверть молодежи отказывается от морепродуктов. Утка (25%) . Каждый четвертый представитель поколения Z не включает ее в свой рацион.

. Каждый четвертый представитель поколения Z не включает ее в свой рацион. Тофу (23%) . Этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных.

. Этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных. Грибы (23%) . Такая же доля респондентов их избегает.

. Такая же доля респондентов их избегает. Оливки (23%) . Также не пользуются популярностью среди молодежи.

. Также не пользуются популярностью среди молодежи. Сыр на растительной основе (21%). Пятая часть респондентов не готова его попробовать.

