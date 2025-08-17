Могут полностью исчезнуть из рациона: топ продуктов, которые поколение Z просто отказалось есть
- Опрос в Великобритании показал, что поколение Z массово отказывается от традиционных продуктов.
- Шестеро из десяти респондентов заявили, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.
Новый опрос показал, что в Великобритании некоторые продукты могут исчезнуть из рациона. Все из-за того, что молодежь массово отказывается их употреблять.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Теперь знают не только о борще и варениках: две украинские каши покорили мировой ТОП-50
От какой пищи отказываются представители поколения Z?
Недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от определенных традиционных продуктов.
Зумеры начали отказываться от традиционных продуктов / Фото Shutterstock
В рамках исследования было опрошено 2 000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти респондентов заявили, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.
Топ-10 продуктов, которые игнорирует поколение Z:
- Печень (35%). Возглавляет рейтинг, более трети молодых людей отказывается от нее.
- Сыр с голубой плесенью (32%). Почти треть опрошенных не хочет его есть.
- Анчоусы (30%). Вне меню для значительного количества представителей поколения Z.
- Кровяная колбаса (29%). Почти треть респондентов избегает этого продукта.
- Креветки (26%). Четверть молодежи отказывается от морепродуктов.
- Утка (25%). Каждый четвертый представитель поколения Z не включает ее в свой рацион.
- Тофу (23%). Этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных.
- Грибы (23%). Такая же доля респондентов их избегает.
- Оливки (23%). Также не пользуются популярностью среди молодежи.
- Сыр на растительной основе (21%). Пятая часть респондентов не готова его попробовать.
Напомним, среди зумеров также распространяется тренд на увольнение в первый рабочий день. Согласно исследованию, его практиковали 34% представителей поколения Z.