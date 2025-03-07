Некоторые из них лучше удалять перед приготовлением, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pulse.

Смотрите также Гениальный маркетинг: как Coca-Cola решила главную проблему первокурсников

Какие части курицы стоит исключить из рациона

Если вы следите за своим питанием, прежде всего следует обратить внимание на куриную кожу. Она практически полностью состоит из жира и имеет высокую калорийность.

Однако кожа имеет и определенное преимущество – благодаря ей мясо становится более нежным и ароматным, но важно правильно готовить. Однако, если после ее удаления вы добавляете много соли или масла для улучшения вкуса, польза от исключения кожи из рациона сводится на нет.



Некоторые части курицы могут быть вредными / Фото Pexels

Еще одной частью, которую не рекомендуется употреблять, являются легкие. Именно в них накапливаются бактерии и паразиты, которые даже после термической обработки могут представлять угрозу для здоровья.

Также стоит избегать голов и хвостиков курицы. В этих частях могут содержаться вредные вещества и токсины, потенциально опасные для организма.

Наиболее опасная часть курицы – научный взгляд

Согласно информации WebMD, куриное мясо в целом является полезным и питательным продуктом. Однако наибольшую опасность представляет сырая курятина. Она является идеальной средой для размножения бактерий, поэтому употреблять мясо, которое не было достаточно термически обработано, категорически нельзя. Чтобы убедиться в готовности блюда, следует проверять температуру в самой толстой части куска.

Диетолог Кара Харбстрит отмечает, что все части курицы могут быть частью здорового рациона. Она также подчеркивает, что темное мясо содержит больше полезных жиров и витаминов по сравнению с белым, хотя и является более калорийным.

Кроме этого, специалисты не рекомендуют мыть курицу перед приготовлением. Это не помогает избавиться от бактерий, зато может вызвать их распространение через брызги воды.