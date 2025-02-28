Вы неправильно готовили яйцо пашот: известный кулинар Гордон Рамзи посоветовал идеальный рецепт

Яйца-пашот – отличный способ разнообразить любимые блюда для завтрака. Однако даже самые опытные кулинары знают, что это один из самых сложных способов приготовления яиц.

Одно неправильное движение – и яйца испорчены, и хотя они все еще могут быть вкусными, у них не будет той сытной желточной корочки, которая делает завтрак гораздо лучше. К счастью, для тех, кто имеет проблемы с техникой, на помощь пришел известный шеф-повар Гордон Рамзи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Гордон Рамзи дал совет, как приготовить яйцо пашот

Его рецепт обеспечивает идеальные яйца пашот в считанные минуты., используя один дополнительный, но несложный шаг, который имеет решающее значение.

Метод Рамзи очень прост в исполнении, и, немного потренировавшись, вы вскоре сможете приготовить дома яйца пашот, как в ресторане.

Это особенно полезно, если вам надоело, что белки лопаются, когда вы разбиваете их в кастрюлю с водой, что является распространенной ошибкой, которой допускают многие люди.

Чтобы избежать этого, Гордон рекомендует сначала разбивать его в небольшую емкость, что имеет большое значение для их общей текстуры и внешнего вида.



Яйцо пашот / Фото iStock

Но перед тем, как это сделать, наполните кастрюлю среднего размера холодной водой и доведите до легкого кипения, посолите и добавьте немного уксуса. Затем перемешайте воду, пока она не закрутится вокруг кастрюли.

Разбив яйца отдельно в маленькие мисочки, теперь пора осторожно опустить их в воду и разбить яйца. Вам может понадобиться сделать это несколькими партиями, в зависимости от того, сколько яиц вы хотите и размера вашей кастрюли.



Яйцо пашот / Фото iStock

Вам может понадобиться сделать это несколькими партиями, в зависимости от того, сколько яиц вы хотите и размера вашей кастрюли. Убавьте огонь до слабого кипения и готовьте яйца около двух минут. По истечении этого времени они должны стать твердыми на ощупь, но если они все дрожат, Опустите их обратно в воду еще на 10 секунд.

Затем достаньте яйца и выложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, которые помогут впитать лишнюю влагу. Переверните яичницу презентационной стороной вверх, посолите, поперчите и подавайте к столу.