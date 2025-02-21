Шеф-повара на Reddit рассказали, что могут превратить любое базовое томатное блюдо из макарон на что-то более особенное и ароматное благодаря рыбному соусу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Это шок, но в Болоньезе нужно добавлять рыбный соус

Один пользователь Reddit рассказал, что использует рыбный соус, который сделан из анчоусов. Благодаря этому соус Болоньезе будет несколько пикантным.

Известная шеф-повар и автора кулинарных книг Кэти Фанг заявила, что это открытие вовсе не должно было стать неожиданностью.

Рыбный соус – это как натуральный глутамат натрия. Он придает блюду, которое вы готовите, яркого вкуса. К таким блюдам относятся томатные соусы, в которые я часто добавляю несколько капель рыбного соуса,

– сказала она.

По ее словам, рыбный соус придает блюду, которое бы вы не готовили, яркого вкуса и аромата.



Как приготовить вкусный соус Болоньезе / Фото iStock

Кроме Болоньезе, существует множество других блюд, куда можно добавить немного рыбного соуса. Каждый раз, когда блюдо, которое вы готовите, требует немного умами, считайте, что это ваш секретный ингредиент.

Кэти Фанг отметила, что часто достаточно добавить одну – две столовые ложки, чтобы улучшить вкус блюд. Она советует использовать любой рыбный соус, который есть под рукой.

Также пользователи на Reddit указывают на множество других ингредиентов, которые придают томатному соусу более глубокий вкус. Среди них корица, какао, анчоусная паста, вустерский соус.