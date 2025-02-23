Этот рецепт взорвет ваши вкусовые рецепты: как приготовить хрустящий картофель с соусом

Картофель – это один из самых распространенных гарниров в мире и особенно популярен в Украине. Картофель вкусный, питательный и чрезвычайно универсальный, поскольку из него можно приготовить множество различных блюд.

Кулинары предлагают множество рецептов запеченного картофеля, однако есть один, который заслуживает едва ли не больше всего внимания, пишет 24 Канал. Интересный вариант приготовления картофеля предложил кулинар Роман Емец.

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Кулинар поделился нестандартным рецептом запеченного картофеля

Чищеный картофель нужно нарезать на кубики, после чего засыпать в кипящую воду и добавить столовую ложку соли. Картофель следует готовить на среднем нагреве 15 минут.

Пока картофель варится есть время, чтобы приготовить соус. Нужно смешать вместе нарезанную петрушку и укроп и мелко натертые два зубчика чеснока. К смеси добавить щепотку соли, оливковое масло, смесь перца и пол столовой ложки зерновой горчицы, после чего перемешать.

Как запечь картофель: смотрите видео

После этого пересыпаем картофель на дуршлаг и оставляем его без воды на 10 минут.

Благодаря такому методу картофель подсохнет на поверхности, это поможет лучше держаться специям и сделает невероятно хрустящую корочку при запекании,

– утверждает кулинар.

Далее, как рассказал Роман Емец, к картофелю добавляем масло, смесь перца и копченую паприку и перемешиваем. Высыпаем картофель на противень равномерным слоем и запекаем при 180 градусах в течение 15 – 20 минут.

Когда картофель запечется, то его следует добавить в соус и перемешать.