Сообщает 24 Канал со ссылкой на Surrey Live.

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Как питается Ричард Брэнсон

60 лет назад учителя называли Брэнсона "немного ленивым", но сейчас предприниматель посвящает свое время управлению империей и сосредотачивается на своем здоровье через диету и физическую активность.

74-летний бизнесмен регулярно принимает ледяные ванны, придерживается строгого режима голодания и полностью отказался от кофеина и алкоголя, впрочем, иногда он позволяет себе бокал шампанского в честь своих многочисленных достижений.

Ричард Брансон / Фото из Instagram

В последнем интервью для The Sunday Times он рассказал о своем неизменном завтраке, который ест уже 20 лет по рекомендации своего нутрициолога.

Примерно с 50 лет я слушаю советы нутрициолога о том, что полезно для здоровья. Поэтому мой завтрак сейчас – это орехи, греческий йогурт, семена чиа, авокадо, яичница, хлеб на закваске, копченый лосось и половина яблока,

– поделился миллиардер.

Брэнсон добавил, что любит "большой завтрак", поскольку перед ним он обычно успевает сыграть в теннис или даже проехать большую дистанцию на велосипеде.

Именно благодаря такому внимательному отношению к питанию ему удалось вернуть вес, который он имел в свои 20 лет.

Миллиардер имеет вес, как в 20 лет / Фото из Instagram

"Нет причин, почему ваше тело не может быть таким, как у 30-летнего, даже когда вам уже за 70, если вы уважаете его. В 50 лет я увидел, как мои друзья или начали заботиться о себе, или же, наоборот, пустили все на произвол судьбы. Многих из них уже нет, и я не хотел повторять их судьбу. Поэтому выбрал первый путь – и мне это принесло много удовольствия", – отметил Брэнсон.

Однако миллиардер все же иногда делает исключения. Когда он не ест лосось, злаки, овощи, суп, суши или свои десерты без сахара, то наслаждается пастушьим пирогом, который готовит его жена, или рыбой с картофелем фри и горошком.