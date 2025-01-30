Во Львове испекли самый большой круассан в Украине: его готовили 8 часов
Наверное, почти все люди любят выпечку и, в частности, круассаны, которые могут стать отличным завтраком, десертом или перекусом. В одном из супермаркетов установили рекорд.
Во Львове в супермаркете "Сильпо" на улице Кульпарковской во Львове испекли самый большой круассан в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный реестр рекордов Украины Ланы Ветровой.
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Круассан весит более 5 килограммов
Это произошло накануне Международного дня круассана, который отмечают 30 января.
Гигантский круассан имел длину 160 сантиметров и весил 5,6 килограмма. Это достижение вошло в Национальный реестр рекордов в категории "Кулинарное искусство". На его приготовление понадобилось восемь часов, а внутри была начинка из заварного крема.
Круассаны довольно популярны среди украинцев. Их можно приобрести едва ли не в каждом супермаркете.
Во Львове установили рекорд Украины / Фото с фейсбука
По словам Ветровой, как только круассан-рекордсмен выставили на всеобщее обозрение, посетители супермаркета быстро его съели, что еще раз подтвердило любовь украинцев к этой французской выпечке.