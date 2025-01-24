Нью-Йорк известен многими вещами, но чизкейк бесспорно занимает одно из первых мест среди кулинарных шедевров этого мегаполиса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Tasting Table.

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Самый дорогой чизкейк в мире

Хотя идея создания чизкейка берет начало в Греции, именно Нью-Йорк довел его до совершенства. Однако существует один особый чизкейк, который отличается среди даже самых изысканных десертов города своим невероятным ценником.

Если вам захочется попробовать это гастрономическое произведение, приготовьтесь выложить кругленькую сумму – 4 592,42 доллара (или около 195 тысяч гривен).



Чизкейк – очень популярный десерт / Pexels

30 октября 2017 года шеф-повар Раффаэле Ронка, владелец ресторана Ristorante Rafaele в Нью-Йорке, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, создав самый дорогой чизкейк в мире. Его рекорд до сих пор остается непревзойденным. Цена десерта оправдывается использованием чрезвычайно редких и дорогих ингредиентов.

Этот чизкейк покрывают съедобным сусальным золотом. Его основа – сыр формаджио из буйволиного молока, который стоит 45 долларов за пол килограмма, смешанный с коньяком Paradis от Hennessy (стоимостью 300 долларов). Десерт дополняют белыми трюфелями.