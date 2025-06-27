Выглядит скромно, но стоит более 2 000 долларов: из чего изготавливают самый дорогой в мире сыр

Сыр Пуле считается самым дорогим в мире. Из-за сложности производства и редкого ингредиента этот деликатес можно найти только в одном заповеднике в Сербии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

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Что известно о сыре Пуле

По некоторым данным, еще в 2016 году фунт сыра Пуле (около 453 граммов) стоил 1 700 долларов, что сегодня с учетом инфляции где-то в районе 2 300 долларов. В то же время другие источники называют более скромную, но все еще впечатляющую цену – 600 долларов за фунт.

Несмотря на свою цену, Пуле выглядит достаточно просто и не имеет гламурного вида вроде сыра покрытого золотом Clawson Stilton, который продается за 300 долларов за фунт.

"На самом деле, не совсем белый цвет и рассыпчатая текстура Пуле выглядят обманчиво скромно. Секрет его высокой цены кроется в процессе производства и, в частности, в его основном ингредиенте – Пуле на 60 процентов состоит из молока балканских ослиц", – говорится в статье.

Сыр Пуле / Скриншот из видео

В чем особенность молока ослицы

В отличие от коров, ослицы дают лишь до 2 литров молока в день, тогда как обычная молочная корова – от 30 до 45 литров. Кроме этого, специального оборудования для доения ослиц не существует, поэтому фермеры вынуждены собирать молоко вручную.

Также есть проблема с составом самого ослиного молока, которое содержит меньше твердых веществ. Это означает, что для того, чтобы получить равное количество продукта, нужно больше сырья, чем в случае с коровьим молоком.

Для одного килограмма сыра нам нужно около 25 литров ослиного молока. Это примерно на 1000 евро ослиного молока. Оно имеет очень интенсивную, насыщенную текстуру и вкус,

– рассказал производитель сыра Слободан Симич.

Согласно Atlas Obscura, вкус Пуле напоминает испанский Manchego. Из-за своей редкости и высокой стоимости найти этот сыр очень сложно. Он производится на территории природного заповедника Засавица, расположенного в 80 километрах от Белграда.

Интересно, что ослиное молоко часто сравнивают с грудным. Оно обладает иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Ему также приписывают омолаживающий эффект. По легенде, египетская царица Клеопатра ежедневно принимала ванны из ослиного молока.