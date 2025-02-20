Эксперимент Скарлетт Йоханссон превратился в потрясающую закуску, которую легко приготовить дома

Если верить социальным сетям, то чипсы – это "самая популярная" закуска на данный момент. Если вы ищете вкусные приложения для вечеринок, то Скарлетт Йоханссон может вдохновить вас на интересные эксперименты.

Во время программы Jenna & Friends на Today Show известная актриса Скарлетт Йоханссон благодаря импровизации придумала замечательную закуску. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

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Какие чипсы приготовила Скарлетт Йоханссон

К соведущим Дженны Буш Гагер и Йоханссон присоединилась Кэти Стило, кулинарный продюсер Today Show. Она отметила Мариссу Муллен, автора сырных досок, за то, что та создала одни из самых пышных мясных чипсов.

Муллен рекомендует остановить свой выбор на сочетании чипсов, прошутто, инжирного джема и пармезана.

Йоханссон решила создать собственную версию с инжирным джемом и фетой на чипсах и быстро выдала отзыв из трех слов: "Это так вкусно". Кроме того, как заметила актриса, начинку легко смешивать, что делает ее легкой закуской, которую можно приготовить для друзей или семьи.



Скарлетт Йоханссон / Фото из соцсетей актрисы

Как пишет Eating Well, картофельные чипсы не всегда являются питательной пищей, но вы можете включить их в свой сбалансированный рацион. Стоит приготовить собственные чипсы или выбрать хрустящие, толстые чипсы, которые обеспечивают более сытный хруст, чем тонкие или волнистые.

Кроме того, для приготовления чипсов не обязательно использовать кастрюлю с маслом. Их можно сделать в микроволновой печи или фритюрнице.

Возьмите упаковку любимых картофельных чипсов или попробуйте приготовить картофельные чипсы во фритюрнице самостоятельно. Добавьте ароматный сыр или приготовьте вкусную намазку, например хумус или освежающий соус цацики, а сверху добавьте маринованный лук или свежий укроп.