Об этом знают единицы: как правильно заваривать чай в пакетиках

Многие выбирают чай в пакетиках вместо традиционного заварника, чтобы не тратить время на мытье посуды. Однако даже в этом случае есть важные нюансы, которые влияют на качество напитка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как выбирать чай в пакетиках

Форма и материал чайного пакетика непосредственно влияют на качество настоя, поэтому эксперты рекомендуют обращать на это внимание. Важную роль играет и температура воды, при которой заваривается чай.

Считается, что пакетики из нейлона или шелка лучше всего сохраняют и передают вкус и аромат чая. Зато бумажные могут изменять свойства напитка, влияя на его вкусовые характеристики.

Не зря вместо плоских пакетиков многие производители начали выпускать пирамидки. Все потому, что благодаря такой форме чай лучше раскрывается, а его вкус становится более насыщенным.

Эксперты рассказали, как выбрать хороший чай в пакетиках / Фото Pexels

Как правильно заваривать чай в пакетиках

Важно не просто погрузить пакетик в воду и сразу вынуть, а оставить его в чашке на определенное время, чтобы напиток полностью раскрыл свой вкус и аромат.

Если же постоянно опускать и вынимать пакетик, вода лишь изменит цвет, но чай не настоится должным образом.

Какое оптимальное время заваривания:

для пирамидки – 3 – 5 минут;

для обычного пакетика – 3 – 4 минуты;

для ускорения процесса можете перемешать чай ложкой.

Сколько нужно заваривать чай в пакетиках / Фото Pexels

Однако продолжительность заваривания – это индивидуальный выбор. Все зависит от сорта чая и личных предпочтений: кому-то нравится нежный, легкий напиток, а кто-то предпочитает насыщенный, крепкий чай.