Правильно о "8 стаканов воды в день" не является универсальным, стоит ориентироваться на свои потребности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Very well health.

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Сколько воды нужно пить за день?

Потребность организма в воде зависит от многих факторов. В частности, от возраста, пола, активности и питания человека. Например, младенцам, которым еще не исполнилось полгода, не советуют давать воду вообще.

Зато детям следует употреблять до 5 стаканов воды.

Обратите внимание! Привычное мнение, что человеку нужно 2 литра воды в день – тоже на самом деле не является универсальным. Ученые оценивают потребность человека в воде в 15,5 стаканов для мужчин и в 11,5 стаканов – для женщин. Это от 2,7 литра до 3,7 литра. Говорится обо всей воде, которую потребляет человек.

Также потребность в воде зависит от активности, ведь во время занятий спортом люди тратят именно воду. Кроме этого, стоит учитывать климат, в котором вы живете, ведь в жару потребление воды будет больше.



Вода очень важна для организма / Фото Pexels

Однако нужно быть внимательными и не выпить много воды. Это не очень опасно для взрослых, однако для тех, у кого есть заболевания почек, это может стать проблемой, ведь чрезмерное потребление воды затрудняет ее выведение.

К слову, кофе также входит в водный баланс. Бариста Каспар Кинг советует добавлять в кофе соль, чтобы нейтрализовать горечь и смягчить вкус напитка. Кинг отметил, что флет вайт и охлажденный капучино приобретают популярность, однако их приготовления требует умения для сохранения правильного вкуса.