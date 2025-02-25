Специалисты утверждают, что утреннее употребление воды натощак приносит значительную пользу не только для организма, но и для внешнего вида. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Healthy To Me.

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Почему стоит пить воду утром

Немецкие исследователи советуют начинать день со стакана чистой воды, ведь эта простая привычка имеет много преимуществ. Например, она способствует улучшению состояния кожи, делая ее более сияющей, а также помогает уменьшить количество морщин. Волосы становятся крепче, быстрее растут и приобретают здоровый вид.

Но это лишь часть положительного воздействия. Научные исследования показали, что употребление воды утром ускоряет метаболизм на 20-24% и способствует более быстрому выведению токсинов, которые накапливаются в организме во время сна.



Вода утром может быть очень полезной / Фото Pexels

В общем ограничений нет. Оптимально пить воду комнатной температуры и завтракать не раньше, чем через 20-30 минут. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, можно добавить в воду несколько капель лимонного сока. Важно также следить за качеством воды, особенно если она из-под крана – ее рекомендуется фильтровать.

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Стоит учитывать, что минеральный состав воды может отличаться в зависимости от источника ее происхождения. Поэтому выбирать воду следует не только по вкусу, но и в соответствии с потребностями организма. Фильтрованная водопроводная вода обычно имеет минимальное количество минералов.