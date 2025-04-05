Укр Рус
Тренды Фудтренды Как приготовить творожный кофе: что для этого нужно
5 апреля, 16:14
2

Как приготовить творожный кофе: что для этого нужно

Виктория Кульженко
Основні тези
  • Сырный кофе популярен в северных странах, где к кофе добавляют крем-чиз или шведский сыр Кафеост.
  • Для приготовления дома смешивают горячие сливки с крем-сыром, добавляют эспрессо и взбивают до пенки.

Сырный кофе – это настоящее открытие для тех, кто не боится экспериментов со вкусами. На первый взгляд, сочетание кофе и сыра может показаться несколько эксцентричным, но стоит попробовать - и оно удивит гармонией и глубиной вкуса.

Этот необычный напиток имеет особую популярность в северных странах, где к кофе добавляют не только крем-чиз, но и традиционный шведский сыр Кафеост. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ukr.media.

Смотрите также Вместо кофе утром: ученые нашли неожиданно альтернативу напитку

Как приготовить напиток

Такой сыр нарезают кубиками и заливают горячим кофе – он поглощает аромат, становится мягким и превращается в нечто среднее между напитком и десертом.


Сырный кофе – замечательный напиток / Фото Pexels

Самый простой вариант – это кофе с крем-сыром. Он получается мягким, немного сливочным, со сбалансированной сладостью и легким кисломолочным оттенком.

Как приготовить творожный кофе дома

Ингредиенты на две порции:

  • 150 миллилитров сливок (нежирных);
  • 40 граммов крем-чиза или мягкого плавленого сыра;
  • 40 миллилитров свежесваренного эспрессо.

Способ приготовления:

  • Сливки подогрейте до температуры примерно 60 градусов – не кипятите.
  • В глубокой посудине смешайте горячие сливки с крем-сыром и взбейте блендером до однородной текстуры.
  • Влейте к смеси эспрессо и осторожно перемешайте.
  • Взбейте все капучинатором или венчиком до легкой пенки.
  • Перелейте в чашки и подавайте сразу.

Такой напиток не только согреет, но и приятно удивит – идеальный вариант для неспешного утра или кофейного перерыва с новым акцентом.

Стоматолог Анна Петерсон предупредила, что добавление сахара в чай и кофе наносит значительный вред зубам. Рекомендуется пить горячие напитки без сахара, чтобы избежать разрушительного воздействия на зубы.