Сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт "Холостяк" в Instagram.
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Каковы любимые завтраки Цимбалюка
Команда романтического шоу продолжает знакомить зрителей с Тарасом Цымбалюком. На этот раз – через его гастропристрастия.
Тарас Цимбалюк / Фото СТБ
Актер, который пристально следит за своим здоровьем и фигурой, выбирает полезные и питательные блюда на начало дня.
В список его самых любимых завтраков Цимбалюка вошли:
- домашний творог со сметаной и фруктами;
- овсянка;
- яичница с лососем и авокадо.
Любимые завтраки Цимбалюка / Скриншот
По словам диетологов, такие завтраки являются примером сбалансированного питания, которое сочетает пользу и вкус. Домашний творог со сметаной и фруктами обеспечивает организм белком и кальцием, а также добавляет витамины благодаря ягодам или фруктам.
Овсянка является прекрасным источником медленных углеводов и клетчатки, что дарит длительное ощущение сытости.
Яичница с лососем и авокадо – это настоящий "завтрак чемпионов", который содержит полезные жиры и омега-3, необходимые для здоровья сердца и мозга.
Такой выбор блюд показывает, что Тарас заботится о своем здоровье, не жертвуя при этом гастрономическим удовольствием.