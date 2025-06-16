Сможет приготовить каждая: "Холостяк" Тарас Цимбалюк назвал свои самые любимые завтраки

Новый герой романтического проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк поделился секретами своего утреннего рациона. Актер тщательно следит за фигурой и здоровьем, поэтому выбирает для себя только питательные и полезные блюда.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт "Холостяк" в Instagram.

Смотрите также Еда, которая удивила миллиардера: что Билл Гейтс добавляет в свой рацион ежедневно

Каковы любимые завтраки Цимбалюка

Команда романтического шоу продолжает знакомить зрителей с Тарасом Цымбалюком. На этот раз – через его гастропристрастия.

Тарас Цимбалюк / Фото СТБ

Актер, который пристально следит за своим здоровьем и фигурой, выбирает полезные и питательные блюда на начало дня.

В список его самых любимых завтраков Цимбалюка вошли:

домашний творог со сметаной и фруктами;

овсянка;

яичница с лососем и авокадо.

Любимые завтраки Цимбалюка / Скриншот

По словам диетологов, такие завтраки являются примером сбалансированного питания, которое сочетает пользу и вкус. Домашний творог со сметаной и фруктами обеспечивает организм белком и кальцием, а также добавляет витамины благодаря ягодам или фруктам.

Овсянка является прекрасным источником медленных углеводов и клетчатки, что дарит длительное ощущение сытости.

Яичница с лососем и авокадо – это настоящий "завтрак чемпионов", который содержит полезные жиры и омега-3, необходимые для здоровья сердца и мозга.

Такой выбор блюд показывает, что Тарас заботится о своем здоровье, не жертвуя при этом гастрономическим удовольствием.