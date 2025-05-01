Сообщает 24 Канал со ссылкой на старшего научного сотрудника экскурсионного отдела Национального музея Тараса Шевченко в Киеве Екатерину Барановскую в эфире "Завтрака с 1+1".

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Какими были любимые блюда Шевченко

По словам Барановской, в своих записях Тарас Шевченко вспоминал кофейню, икру, устрицы, цыплят, эстонскую колбасу, ростбиф, холодную телятину, сало, домашнюю колбасу и многие другие блюда.

Исследовательница рассказала, что любимым блюдом Кобзаря был борщ, но приготовленный особым способом.

Борщ был или затертый пшеном и затолченный старым салом, или сушеными карасями,

– отмечает она.

Тарас Шевченко / Фото Wikipedia

Кстати, в рыбе Шевченко также хорошо разбирался.

"Щука, судак, крепко приправленные перцем, тарань. И вот в письме к своему троюродному брату Варфоломею Шевченко, Тарас просил прислать ему на свадьбу с Ликерой сушеных карасей несколько десятков и запеченного днепровского леща", – делится Барановская.

Также Шевченко очень любил колбасы, но не немецкие, всегда просил присылать ему украинские.

Обожал вареники, особенно с сыром, и так, что иногда они аж вперед глазами у него стояли. А в ссылке в Казахстане привык к пельменям. За раз мог съесть аж 100 штук,

– говорится в сюжете.

Барановская вспомнила забавный эпизод, который случился из-за чрезмерной любви Шевченко к пельменям.

"Однажды Шевченко посетил жену коменданта Новопетровской крепости Агаты Усковой. Агата лепила эти пельмени, зашел Шевченко и она спросила его, сколько на вашу душу сделать. Он ответил 100. Она пошутила, ну не уж вы съедите 100 пельменей. И действительно они слепили 100 пельменей, отдельно для Шевченко. Там даже в шутку добавили в некоторые перца, каких-то еще таких сюрпризиков. Но Шевченко съел, не моргнув глазом", – рассказала ученая.

Шевченко мог съесть 100 пельменей за раз / Фото Elle

В то же время овощи также входили в рацион Кобзаря.

"Любил лук, чеснок, огурчики, как и свежие, так и соленые, а больше всего любил молодую редьку", – добавляет Барановская.

Какие напитки любил пить Шевченко

Как рассказывают исследователи, во время учебы в художественной академии Шевченко был заядлым кофеманом – кофе помогал ему держать себя в тонусе. Однако больше кофе Кобзарь любил черный чай, который обязательно должен был быть с лимоном.

Такой напиток как чай Шевченко уже оценил, будучи в ссылке. Там были проблемы с хорошей качественной водой и как раз чаем с лимоном он спасался от жажды. А иногда Шевченко для профилактики каких-то заболеваний добавлял чай и ром. Его друзья даже шутили, что Шевченко пил не чай с ромом, а ром с чаем,

– рассказала исследовательница.

Шевченко среди приятелей / Фото Wikipedia

Кроме того, именно чай Шевченко брал с собой на пикник. К нему он всегда брал фрукты. Больше всего писатель любил сливы и арбузы.