Украинская кухня снова получила мировое признание. Сразу два традиционных блюда попали в рейтинг 50 лучших каш мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на гастрономического гида TasteAtlas.

Смотрите также Какие продукты были самыми популярными в Киевской Руси и что было гарантией выживания

Какие украинские блюда вошли в мировой рейтинг лучших каш?

Украинская кухня продолжает завоевывать признание в мировых рейтингах. Сразу два национальных блюда – банош и коливо – попали в перечень лучших каш мира.

Лучшие каши мира / Фото с Instagram-страницы TasteAtlas

Банош получил почетное 5 место, опередив десятки популярных блюд из разных уголков планеты.

Традиционно его готовили на открытом огне в Карпатах из кукурузной муки, сметаны и брынзы. Когда-то это блюдо было присуще только для гуцулов и считалось сугубо мужским.

Сегодня же банош – неотъемлемая часть украинской кухни, которую можно попробовать по всей стране, чаще всего со шкварками, грибами и брынзой.

Банош / Фото GettyImages

В то же время коливо – традиционное обрядовое блюдо из пшеницы или риса с медом и маком – заняло 30 место в мировом рейтинге.

В его состав могут входить вареная пшеница, мед, сахар, кунжут, грецкие орехи, изюм, анис, миндаль или зерна граната. По православным традициям эту кашу готовят на Рождество, поминальные обеды, во время поста и на праздники, ведь она символизирует смерть и воскресение.

Коливо / Фото GettyImages

Обычно коливо подают с сахарной пудрой, а во время богослужений в него устанавливают зажженную свечу, которую гасят после завершения службы.

К слову, ранее мы рассказывали о том, каким был рацион казаков. Интересно, что меню рядовых казаков и казацкой старшины отличалось.