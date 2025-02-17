Сообщает 24 Канал со ссылкой на Тома Холланда в интервью журналу Men's Health.

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Как Холланд поддерживает себя в форме

Том Холланд рассказал, что главным принципом для поддержания формы и здоровья для него является особое внимание к диете.

Моя философия относительно питания заключается в том, что диета гораздо важнее тренировки в зале. Я бы сказал, что для достижения результатов 80% зависит от питания и только 20% – от фитнеса. Я стараюсь придерживаться здорового питания. Из-за постоянных путешествий мне сложно войти в режим приготовления пищи дома, но правильное питание является важной частью поддержания формы,

– рассказал актер.

Интересно, что Холланд предпочитает растительную пищу, и в этом ему помогает девушка-вегетарианка, известная актриса Зендея. Ежедневно он включает в свой рацион много овощей и фруктов, хотя так было не всегда.

Ранее, когда он жил и работал вместе с братом, их питание оставляло желать лучшего, но впоследствии они решили изменить это.

Том Холланд / Фото из Instagram

Что входит в рацион Холланда

Первый прием пищи Холланда обычно состоит из миски овсянки с большим количеством фруктов и орехов, а также протеинового коктейля. Это позволяет ему быстро начать день без лишних усилий на приготовление сложных блюд.

Это прекрасно настраивает меня на продуктивный день,

– отмечает звезда.

Если Холланд не находится в периоде набора массы, он обычно пропускает обед. Интересно, что ужинает он часто в компании своего брата, талантливого шеф-повара.

Ближе к вечеру актер наведывается к своему брату Сэму и наслаждается блюдами, которые тот приготовил – от ароматных булочек бао до традиционной жареной курицы по-индийски. По словам актера, такие читмилы идут ему только на пользу, ведь если он не тренируется и мало ест, то начинает быстро терять вес.

Среди любимых блюд Холланда – двойной бургер с луком In-N-Out, а из углеводов он больше всего любит картошку.

"Я люблю его в любом виде, даже в сыром. Это, видимо, из-за моих ирландских корней", – признается актер.

Том Холланд рассказал о своем рационе / Фото из Instagram

Какое питание было самым тяжелым для актера

Кроме этого, Холланд принимает добавки в соответствии со своими фитнес-целями, в частности креатин и протеин. Впрочем, актер признается, что ему приходилось сталкиваться с серьезными вызовами в питании и тренировках.

Самым сложным моментом в плане диеты для роли было похудение для фильма Cherry. Я сократил потребление до менее чем 500 калорий в день и тренировался как сумасшедший, быстро теряя вес. Я повторил это для сериала Crowded Room, но теперь решил, что больше никогда так не буду делать, ведь это может иметь серьезные последствия для здоровья,

– поделился Холланд.

Заметим, что актер также любит составлять свой рацион из различных макроэлементов. Из белковых продуктов его фаворитами являются треска и курица.

Треску он просто запекает в фольге с добавлением перца чили, лимона и чеснока, а курицу готовит разными способами – жарит, запекает или тушит.