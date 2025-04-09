В McDonald's закончились Minecraft-игрушки: украинцы массово жалуются на дефицит фигурок

McDonald's и Minecraft запустили коллаборацию, во время которой можно было получить игрушку из популярной игры. Однако ажиотаж оказался настолько большим, что многие украинцы остались без желанных фигурок.

Соцсети заполонили жалобы от украинцев на дефицит Minecraft-фигурок и длинные очереди. Несмотря на это, желающих получить желанную игрушку все еще много, передает 24 Канал.

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Будут ли еще игрушки Minecraft в McDonald's

Сеть McDonald's и Minecraft выпустили масштабную коллаборацию, в рамках которой покупатели могли получить игрушку из игры при заказе определенных меню. Однако высокий спрос превзошел ожидания, что вызвало волну недовольства среди украинцев.

На Facebook-странице McDonald's появилось много негативных комментариев. Пользователи жаловались не только на дефицит игрушек, но и на длинные очереди.

Примеры комментариев / Скриншоты

Более того, в TikTok начали появляться видео, где люди спрашивают сотрудников McDonald`s о том, будут ли еще в наличии Minecraft-фигурки. Так, одной из пользовательниц сообщили, что игрушек уже нет и неизвестно, будут ли еще.

Блогерша поинтересовалась, будут ли еще Minecraft-фигурки в McDonald's: смотрите видео

Обратите внимание! Под последним сообщением на официальном Instagram-аккаунте McDonald's Ukraine люди массово начали интересоваться, появятся ли еще в наличии игрушки Minecraft. В компании ответили, что новых поставок больше не будет.

Несмотря на это, количество желающих приобрести желанную игрушку не уменьшается. Правда, пока это легче всего сделать на сторонних платформах, где люди активно их перепродают.