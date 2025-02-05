"Не забывай делать гимнастику для глаз": TikTok разрывает новый тренд об офисных реалиях
В TikTok набирает популярность новый вирусный тренд с фразой "Не забывай делать гимнастику для глаз". Его суть в сатирическом изображении рабочих будней.
Участники тренда показывают моменты, когда их что-то раздражает на работе во время общения с людьми, но открыто выразить эмоции они не могут. Пользователи узнают в них себя и шутят в комментариях, что такая "гимнастика" давно стала частью их ежедневного рабочего ритуала.
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Что известно о новом тренде в TikTok
Новый вирусный тренд в TikTok идеально передает эмоции людей, которые вынуждены сдерживать раздражение на работе.
Формат видео очень простой:
- автор ведет вежливый диалог с коллегой, начальником или клиентом;
- как только момент становится особенно абсурдным или напряженным, человек поворачивается спиной и закатывает глаза.
Больше всего этот тренд популяризировали работники из сфер, где нужно регулярно коммуницировать с людьми.
Тренд "не забывай делать гимнастику для глаз": смотрите видео
Зрители в комментариях шутят, что эта "гимнастика" уже давно является частью их профессиональной деятельности.
Примеры комментариев:
- "у меня уже бицуха на глазах";
- "я тоже так делаю";
- "я делаю это минимум 10 раз в день";
- "тот случай когда проработала в ЦПАУ 5 лет".
Тренд стал вирусным, ведь каждому из нас знакома ситуация, когда приходилось скрывать свое недовольство или раздражение во время работы.