"Не забывай делать гимнастику для глаз": TikTok разрывает новый тренд об офисных реалиях

В TikTok набирает популярность новый вирусный тренд с фразой "Не забывай делать гимнастику для глаз". Его суть в сатирическом изображении рабочих будней.

Участники тренда показывают моменты, когда их что-то раздражает на работе во время общения с людьми, но открыто выразить эмоции они не могут. Пользователи узнают в них себя и шутят в комментариях, что такая "гимнастика" давно стала частью их ежедневного рабочего ритуала.

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Что известно о новом тренде в TikTok

Новый вирусный тренд в TikTok идеально передает эмоции людей, которые вынуждены сдерживать раздражение на работе.

Формат видео очень простой:

автор ведет вежливый диалог с коллегой, начальником или клиентом;

как только момент становится особенно абсурдным или напряженным, человек поворачивается спиной и закатывает глаза.

Больше всего этот тренд популяризировали работники из сфер, где нужно регулярно коммуницировать с людьми.

Тренд "не забывай делать гимнастику для глаз": смотрите видео

Зрители в комментариях шутят, что эта "гимнастика" уже давно является частью их профессиональной деятельности.

Примеры комментариев:

"у меня уже бицуха на глазах";

"я тоже так делаю";

"я делаю это минимум 10 раз в день";

"тот случай когда проработала в ЦПАУ 5 лет".

Тренд стал вирусным, ведь каждому из нас знакома ситуация, когда приходилось скрывать свое недовольство или раздражение во время работы.