Известный кулинар поделился роликом в сети. Почему в украинской кухне никогда не было супов – рассказывает 24 Канал со ссылкой на соцсети Евгения Клопотенко.

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Так действительно ли в Украине не было супов

Евгений Клопотенко отмечает, что действительно в украинской кухне в древности не было супов. Причиной этого является то, что слово "суп" пришло в украинский язык из французского не так давно.

Мы никогда не ели супов. Это французское слово, которое пришло к нам, скорее всего, вместе с Советским Союзом,

– отмечает Клопотенко.

То есть в украинской традиции мясной, грибной или любой другой отвар с овощами или крупами обычно называли ухой. Рыбный отвар – ухой. Отвар из капусты – капусняк, а на свекле – борщ.

Клопотенко рассказывает о супах в украинской кухне: смотрите видео

Чтобы называть блюда по-аутентичному, Клопотенко советует не употреблять слово суп, а говорить, например: "Я сегодня сварю гречневую похлебку".