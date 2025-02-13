В Украине раньше не было супов: что было вместо них в традиционной украинской кухне
Известный кулинар Евгений Клопотенко снова удивил сеть. По его словам, украинцы никогда не ели суп.
Известный кулинар поделился роликом в сети. Почему в украинской кухне никогда не было супов – рассказывает 24 Канал со ссылкой на соцсети Евгения Клопотенко.
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Так действительно ли в Украине не было супов
Евгений Клопотенко отмечает, что действительно в украинской кухне в древности не было супов. Причиной этого является то, что слово "суп" пришло в украинский язык из французского не так давно.
Мы никогда не ели супов. Это французское слово, которое пришло к нам, скорее всего, вместе с Советским Союзом,
– отмечает Клопотенко.
То есть в украинской традиции мясной, грибной или любой другой отвар с овощами или крупами обычно называли ухой. Рыбный отвар – ухой. Отвар из капусты – капусняк, а на свекле – борщ.
Клопотенко рассказывает о супах в украинской кухне: смотрите видео
Чтобы называть блюда по-аутентичному, Клопотенко советует не употреблять слово суп, а говорить, например: "Я сегодня сварю гречневую похлебку".