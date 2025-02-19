Ресторан в Лондоне стал сенсацией года, получив первую в истории звезду Мишлен за веганское меню

Путеводитель Мишлен отпраздновал свое 125-летие и на нынешней церемонии 22 новых ресторана получили свои первые звезды. Впервые звезду Мишлен получил ресторан за блюда из веганского меню.

Веганским рестораном, который первым получил звезду за всю историю существования награды, стал Ресторан Plates London, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Шеф-повар стремится получить три звезды Мишлен

Кирк Гаворт, шеф-повар и соучредитель Plates, впервые начал исследовать веганскую диету после того, как в 2016 году ему диагностировали болезнь Лайма. Он адаптировал классическую кулинарную подготовку к потребностям своего здоровья.

В лондонском ресторане Plates подают безмясные, безрыбные, безглютеновые, безмолочные, органические блюда, в которых не используется рафинированный сахар.

Слово "тренд" – это то, что приходит и уходит, но то, что я делаю, и место, из которого оно возникло, точно не является трендом,

– сказал Гаворт.

Он выразил надежду, что его успех вдохновит больше ресторанов отдавать предпочтение фруктам и овощам и творчески подходить к их приготовлению.

Шеф-повар говорит, что сначала ему было сложно делать классическую кухню без мяса и рыбы. Гаворт родился в Блэкберне и происходит из семьи шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен.

Для Гаворта одна звезда Мишлен – это "только начало". Его целью является три звезды – самая высокая награда для ресторана.